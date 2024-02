Nordhausen. Für den 28. und 29. Februar hat die Gewerkschaft Verdi erneut zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe setzen deshalb auch in dieser Woche auf einen Notfahrplan.

Wegen des von der Gewerkschaft Verdi angekündigten ganztägigen Warnstreiks bieten die Verkehrsbetriebe Nordhausen diesen Mittwoch und Donnerstag nur einen eingeschränkten Linien- und Schülervertragsverkehr an. Ein Notfallfahrplan sei in Arbeit, so Geschäftsführer Thorsten Schwarz. Der Straßenbahnverkehr auf der Linie 10 und den baubedingten Ersatzlinien 5 und 6 sowie der Schienenersatzverkehr sollen im Stundentakt verkehren, ebenso der Stadtbus auf Linie A. Welche anderen Linien bedient werden können und wie häufig auf diesen Busse fahren, war am Dienstag indes noch offen.