Nordhausen. Es kamen Hunderte voller Neugier. Willkommen waren sie nicht nur im Mittelstufengebäude in der Domstraße.

Emely Kapitz (rechts) und Melina Simon gehörten zu den vielen hundert Gästen, die das Humboldt Gymnasium bei seinem „Tag der offenen Tür“ am vergangenen Wochenende begrüßen konnte. Nicht nur im Biologieraum bei Lehrerin Claudia Schminkel gab es viel zu entdecken. Reges Interesse herrschte auch am Bewegungsparcours, am Mikroskopieren und dem spielerischen Entdecken der medialen Unterrichtsinhalte. Die Schulband präsentierte sich bei offenen Proben, eine Schaudebatte sorgte für allerlei Gesprächspotenzial. Nach einem ausgiebigen Rundgang im Mittelstufengebäude konnten die Spendekirchhof-Turnhalle und das neue Oberstufengebäude angesehen werden.