Nordhausen. Einmal im Jahr zieht es zahlreiche Gymnasiasten auch an einem Wochenendtag in die Wiedigsburg - nicht ohne Grund: Denn dann öffnet das Gymnasium seine Türen für alle Interessierten. So auch am 2. März.

Das Herder-Gymnasium lädt diesen Samstag, dem 2. März, von 9 bis 12.30 Uhr alle Interessierten zum „Tag der offenen Tür“ ein. Viertklässler und ihre Eltern sind ebenso willkommen wie jene, die sich über den gymnasialen Bildungsgang und spezifische Angebote des Gymnasiums wie die Lehrerausbildung, Arbeitsgemeinschaften und Kooperationen informieren möchten.

red