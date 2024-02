Nordhausen. Nordhäuser Fachwissen ist gefragt, weil das einstige Gastgeschenk nicht mehr ansehnlich war. Wer helfen konnte und was die Skulptur eigentlich darstellen soll.

Ein neuer Farbanstrich, Rostschutzmittel und Kunstharzlack zum Versiegeln lässt das Geschenk der französischen Partnerstadt Charleville-Méziéres an die Stadt Nordhausen wieder in neuem Glanz erstrahlen. Einst zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft 2018 übergeben, setzte der Marionette allerdings die Witterung in den vergangenen sechs Jahren zu, so dass diese in einem „optisch schlechten Zustand“ war und restauriert werden musste, heißt es aus dem Nordhäuser Rathaus.