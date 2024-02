Südharz. Baummöglichkeiten schaffen, ein attraktiver Wochenmarkt und ein Aufräumtag, dies sind nur einige Punkte, die derzeit auf der Agenda einer Gemeindeverwaltung im Landkreis Nordhausen stehen.

Für Sollstedts Bürgermeister Tobias Tressel (SPD) stehen bereits seit seinem Amtsantritt die Themen fehlendes Bauland und die Schrottimmobilien in der Kommune im Fokus seiner Arbeit. Nun geht die Gemeinde neue Wege, um Lösungen für die Probleme zu finden. „Wir haben auf unserer Homepage unter www.sollstedt.de ein Baulandkataster für alle Ortsteile angelegt. Dort werden wir unsere sogenannten Schrottimmobilien und andere freie Bauplätze katalogisieren. Gleichzeitig wollen wir dadurch Nachfrage und den Bedarf für Baumöglichkeiten ermitteln. Vielleicht findet sich ja doch ein Käufer, der ein altes Gebäude erwerben möchte. Es wurde zwar bereits viel Wohnraum für die ältere Generation geschaffen und noch wird es auch noch, aber es fehlt bei uns einfach an attraktivem Bauland für junge Familien“, so der Bürgermeister. Ein Erfolgserlebnis konnte kürzlich bereits vermeldet werden; für ein Grundstück in der Sollstedter Hauptstraße fand sich ein neuer Besitzer.