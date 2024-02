Wolkramshausen. Das DRK will in Wolkramshausen investieren. Doch musste man von der ursprünglichen Idee abrücken.

Die Idee war durchdacht: Das DRK wollte in Wolkramshausen auf der Freifläche an der Alten Schäferei einen Kindergarten neu bauen und in demselben Haus eine Tagespflege für Senioren etablieren. Jung und Alt unter einem Dach, ganz im Sinne eines Miteinanders der Generationen. Zudem hätte es der angedachte U-förmige Bau ermöglicht, auf die demografische Entwicklung zu reagieren: Werden perspektivisch wieder mehr Kindergartenplätze gebraucht, aber weniger Betreuungsmöglichkeiten für die Senioren, hätten ein Gebäudetrakt umfunktioniert werden können.