Nordhausen. Der höchste Berg im Harz und die von Nordhausen dort hin dampfende Schmalspurbahn kommen zu besonderen Ehren. Wie die Touristenattraktionen weltweit noch populärer werden sollen.

Ausflügler mit der Harzquer-, Brocken- oder Selketalbahn sowie alle Touristen, Heimatfreunde und Philatelisten können ihre Postkarten aus dem Harz ab 1. März mit einer wunderbar passenden Sonderbriefmarke frankieren. Diese zeigt den Brocken mit der Dampflok 997241-5 der Harzer Schmalspurbahnen bei herrlichem Ausflugswetter, blauem Himmel und Schäfchenwolken. Gestaltet hat das malerische Motiv zu 70 Cent innerhalb der Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“ Sandra Muhli (Wiesbaden) mit einem Foto von Martin/Adobe Stock. Dazu gibt es einen Berliner Sonderstempel. Mit den Landungsbrücken am Hamburger Hafen als Motiv (95 Cent) komplettiert das Bundesfinanzministerium die aktuelle Serie am 1. März.