Nordhausen. Die altbewährte Begegnungsstätte „Nordhaus“ hat neue Mieter. Weitere Gespräche laufen. Nordhausens Wohnungsunternehmen bleibt zuversichtlich.

Manuela Schimm (49) hat in Nordhausen ihre Praxis für Ergotherapie in den Kellerräumen der Begegnungsstätte „Nordhaus“ in der Stolberger Straße 131 eröffnet. Die Glückwünsche des Vermieters (Städtische Wohnungsbaugesellschaft) überbrachte der SWG-Prokurist Pascal Wetzler. Manuela Schimm ist nicht die einzige Mieterin im „Nordhaus“: Auch der Verein für Inklusion und Teilhabe hat weiterhin sein Büro in der Begegnungsstätte. Zudem bieten hier die Mitarbeiterinnen des Projekts „Agathe“ (Älter werden in Gemeinschaft) regelmäßig montags Sprechstunden an. Darüber hinaus gibt es weitere Gespräche mit potenziellen Mietern. Das Nordhaus sei auf dem besten Weg, wieder zum Mittelpunkt eines Stadtteils zu werden, meint Inge Klaan, Geschäftsführerin der SWG.

red