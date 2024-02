Nordhausen. Der zweite Arbeitseinsatz in einer Dorfkirche in Nordhausen motiviert die Teilnehmer, an ihrem Projekt festzuhalten. Als größtes Vorhaben gilt die Sanierung des Kirchturmes.

Zu ihrem zweiten Arbeitseinsatz trafen sich die Mitglieder des Förderkreises St. Laurentius an der Kirche in Sundhausen. Diesmal standen eine Reinigungs- und Entrümpelungsaktion auf dem Plan. Demnächst soll die Seilwinde des schweren Kronleuchters erneuert, die Altarstufen gestrichen und ein neuer atmungsaktiver Kokosteppich verlegt werden. Für das große Vorhaben der Kirchturmsanierung fand eine erste Begehung mit Vertretern des Kreiskirchenamtes statt. Hier ist eine neue Finanzplanung in Arbeit.

Die Frauen und Männer vom Förderkreis engagieren sich in ihrer Freizeit für den Erhalt der Sundhäuser Dorfkirche. © Förderkreis | Leon Kupfer

Wenn alles gut läuft und der Förderkreis die finanziellen Mittel (unter anderem von Landeskirche und Denkmalschutz) erhält, kann mit einem Baubeginn in etwa drei Jahren gerechnet werden, meint der Förderkreis.

red