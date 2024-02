Nordhausen. Berufsfeuerwehr und Polizei rücken am Vormittag in Nordhausen aus. Was derzeit bekannt ist und ob es einen Zusammenhang zu den anderen Funden in zwei Wahlkreisbüros eines AfD-Bundestagsabgeordneten gibt.

Aufregung in der Nordhäuser Post am Lutherplatz. Am Vormittag rücken Berufsfeuerwehr und Polizei zu der Filiale im Herzen der Rolandstadt aus, nachdem dort weißes Pulver gefunden wurde. Eine unbekannte Substanz, die in den vergangenen Tagen schon einmal in den Fokus der Polizei rückte, nachdem diese an zwei Wahlkreisbüros des AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl adressiert wurde.