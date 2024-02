Nordhausen. Chefarzt stellt in Nordhausen die operativen Möglichkeiten und die modernen Therapieansätze bei Lungenkrebs vor. Sein Vortrag ist öffentlich.

Lungenkrebs gehört zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen, berichtet Arno Hapich, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie und Pneumologie am Südharz-Klinikum. Bei den Männern steht er an zweiter, bei den Frauen an dritter Stelle der häufigsten Krebserkrankungen.

In den vergangenen Jahren habe sich die Behandlung des Lungenkrebses deutlich geändert, erklärt Hapich. Neben dem operativen Vorgehen werde der Lungenkrebs zunehmend durch moderne, komplexe Therapieansätze behandelt. Diese beinhalten neben der klassischen Chemotherapie auch die Anwendung der Immun- und Antikörpertherapie.

Nordhausen: Öffentliche Vortragsreihe wird fortgesetzt

Das Südharz-Klinikum setzt am Mittwoch, 6. März, seine öffentliche Vortragsreihe „Gemeinsam mehr wissen“ fort. Diesmal steht der Lungenkrebs im Fokus. Chefarzt Arno Hapich wird die operativen Möglichkeiten, die in vollem Umfang am Südharz-Klinikum zur Verfügung stehen, darstellen.

In seinem Vortrag will Hapich die Besucher am 6. März ab 17 Uhr in der Kantine des Klinikums über die Therapiemöglichkeiten bei Lungenkrebs informieren. Anschließend steht er für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung nicht notwendig.

