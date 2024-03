Nordhausen. Winfried Schmitt, Nordhausens Professor Zwanziger im Ruhestand, erinnert an eine unheimlich spannende Zeit und macht sich seine Gedanken zu den aktuellem Geschehen im Nordhäuser Rathaus.

Ärjendwie bän ich stolz wie Bolle. Fär unse junken Liete äs das viellicht än bäschen kompliziert, awwer ich hah tatsächlich bim Ungergang der DDR mol ne kurze Ziet echter Demokratie erläwe därfe. Klinget komisch, äs awwer so.

Das wor die Ziet, als de Äwwerschten begräffen hatten, dass me än Vollek uff Duer nich gängele kann und Runde Tische de Demokratie, uff wunderbare Weise, uff de wackeligen Beine halfen. Fär den Erkenntnisprozess worn natürlich gewaltigliche Demonschtrationen als Lernhülfe nötich. Und ah de Volksarmee hät bi ehrn Ungergang gezeicht, dass der Name richtich gewählt war.

De Offiziere hahn sich dem Willen des Vollekes gebeucht und sind ganz nassforsch in de Arbeitslosichkiet marschiert. Das wor einzichartich in unse Geschichte.

Me stelle sich mol fär, was passiert wäre, wenn de Regierung alle Demonschtranten infach völlich inflationär als Populisten oder Schlimmeres hängestellt hätten. Prost Mohlziet, do mitte ich mich hiete noch in dn Trabbi ringequätscht, und ‘s Bier wäre ah nich der Gaumenkitzel.

In Nordhusen gab’s dunnemols ah än Runden Tisch. Das wor änne unheimlich spannende Ziet, denn do hockten alle politischen Kräfte zesammen, um wärklich Zukunft ze mache.

Das äs nune lange verbie. Hiete hät me dn Indruck, dass in Nordhusen nur noch Anwälte und Gerichte Kommunalpolletik machen. Den Indruck kinnte me gewinne!

Awwer äs äs jo ganz annerschter! Noilich hießes, de Bärjermeisterin dorfte nichemol ihre gesetzliche Wiedereingliederung mache. So nennt me das, wemme nach langer Krankhiet wädder in dn Arbeitsprozess rin will. Veele dochten sich gliech, nune geht die Mobberei woll schunt wädder los? Worim lässt’n sich der Stadrat das gefalle? Sind die bi der vorösterlichen Eierusgawe vergessen worden? Alles falsch! Wie sich rusgestellt hät, hahn der Äwwerbärjermeister und sinne Erleuchteten, de Bärjermeisterin us lutter Fürsorge von der Arweit ferngeholn. So sieht Nächstenliebe in ihrer ergreifendsten Form us. Me muß de Menschers eben mannichesmol, ah geäjen ihrn Willen, zu ehrn Glicke zwinge.

Als ich das vernommen hah, mutte ich bitterlich weine, vär lutter Rührung. Nune wissen mie endlich, wer uff die umsträttenen Sockel am Neuen Rathuse än Platz finge sutte. Und zwar uff alle dreie!

