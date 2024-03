Nordhausen. Das gibt es nicht alle Tage im Kreis Nordhausen. Wartungsintensive Pflanzen sollen durch einfachere Gewächse ersetzt werden.

Der Kurpark in Ilfeld zählt zu den schönsten Flecken des Südharzes. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren viel dazu beigetragen, damit das Areal weiter an Bedeutung gewinnt. Der Hexenspielplatz ragt heraus, zieht bei schönem Wetter viele Familien an. Der neue Maibaum dient auch dem Fremdenverkehr, erweist sich schon jetzt als origineller Werbeträger für Ilfelds Sehenswürdigkeiten. Der Pavillon hat sich ebenso bereits mehr als einmal bewährt. Jetzt ist ein weiteres Projekt geplant. Der Kurpark soll nun gärtnerisch umgestaltet werden. Noch in diesem Frühjahr soll der Startschuss fallen. Die Aktion hat vor allem ein nachhaltiges Ziel: Die derzeit besonders wartungsintensiven Pflanzen des Kurparks sollen durch „einfachere Gewächse“ ersetzt werden.

