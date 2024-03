Nordhausen. Das Stück zum Klimawandel ist die neueste Aufführung des Jungen Theaters in Nordhausen. Wann es wo als nächstes aufgeführt wird und wer Zielgruppe des Stücks ist.

Zwei Luxushasen entspannen an ihrem Pool. Alles ist super. Also, fast alles. Unzählige wissenschaftliche Berechnungen, Untersuchungen und Beobachtungen beweisen nämlich, dass der Planet der Hasen in genau zehn Tagen explodieren wird. Aber hier am Pool lässt sich das wunderbar ausblenden. Zumindest eine Zeit lang. Das Kinderstück von Tina Müller beschäftigt sich auf unterhaltsame Weise mit dem Klimawandel und den Folgen des Überkonsums. Die nächsten Aufführungen des Jungen Theaters sind für Kinder ab 6 Jahren im Jugendclubhaus am 12. und 13. März jeweils um 9 und 11 Uhr.