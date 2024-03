Nordhausen. Bewohnerinnen eines Feierabendheimes im Kreis Nordhausen schwelgen in schönen Erinnerungen. So manche Anekdote aus Frauentagsfeiern in der DDR kommen ins Gedächtnis zurück.

Die Überraschung ist geglückt. Die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen im Soweno-Seniorenheim „Haus Harztor“ in Niedersachswerfen freuen sich zum Frauentag sehr über den kleinen Blumengruß. Übergeben werden die Rosen vom Heimleiter Dirk Erfurt und dem Pflegedienstleiter Nico Manzke.

Dank gilt auch Mitarbeiterinnen für ihr berufliches Engagement

Der 8. März stehe in jedem Jahr für den Internationalen Frauentag, betont Dirk Erfurt. „Heute wird er verbunden mit einem besonderen Dankeschön an die Mütter, Großmütter in unserem Seniorenheim und selbstverständlich auch für die Mitarbeiterinnen für ihr berufliches und familiäres Engagement.“

Genau dieses „Gefühl von Beachtung und Wertschätzung“ sei „uns im Umgang mit unseren Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen sehr wichtig“, unterstreicht der Heimleiter. Und der Pflegedienstleiter fügt hinzu: „So nehmen wir den Frauentag gern als Anlass, um uns bei unseren Bewohnerinnen für ein jahrelanges Vertrauen und bei unseren Mitarbeiterinnen für ihren beruflichen Einsatz zu bedanken.“

In geselliger Runde wird bei einem Glas Sekt in den Wohnbereichen über die alten Zeiten und besonders über die damaligen Frauentagsfeiern in den Jahren der DDR gesprochen. Die Bewohnerinnen erzählen Anekdoten, holen zahlreiche Begebenheiten in ihr Gedächtnis zurück. In einem Punkt sind sich die Frauen einige: Für alle war es eine schöne Zeit mit vielen schönen Erinnerungen.

So ist es dem „Haus Harztor“ wieder einmal gelungen, an einem besonderen Tag den Bewohnern eine außergewöhnliche Freude zu bereiten.

