Nordhausen. Der Frühling lockt nicht nur die Motorradfahrer in den Harz. Auch die Polizei rückt verstärkt zu Verkehrunfällen aus. Deren Hauptunfallursachen sprechen Bände. Welche es sind und wann die Polizei wieder bei Präventionsveranstaltungen wo genau informiert.

Frühlingshafte Temperaturen locken derzeit wieder die Motorradfahrer auf die Straßen der Region. Einher gehen damit eine steigende Zahl an Unfällen mit Zweirädern. Daher gab es diese Woche die alljährliche Staffelstabübergabe beim länderübergreifenden Verkehrssicherheitskonzept „Sicher durch den Harz“. Nach der Federführung vergangenes Jahr durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen, wechselte der Staffelstab nun an die Polizeiinspektion Göttingen. Hierzu trafen sich die Netzwerkpartner der Polizei aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen kürzlich im Bleicheröder Rathaus.

Seit 2008 planen und organisieren die aneinander grenzenden Polizeidienststellen gemeinschaftlich die Verkehrssicherheitsarbeit. Im ständigen Austausch werde die Verkehrsunfalllage analysiert, um Trends früh zu erkennen und positive Erfahrungen schnell an die Netzwerkpartner übertragen zu können. So wurden in allen drei Bundesländern auf bekannten Unfallhäufungsstrecken Rüttelstreifen auf die Fahrbahn aufgebracht. Die sollen, laut Polizei, zur Reduzierung von Verkehrsunfällen insbesondere mit Motorrädern beigetragen haben.

„Schon im vergangenen Jahr lockte das frühe gute Wetter in den ersten Wochen der Saison viele Motorradfahrer in den Harz. Bevor die eigentliche Motorradsaison begonnen hatte, waren in allen drei Bundesländern bereits auffällig viele schwere Verkehrsunfälle zu verzeichnen - teils endeten diese tödlich“, so der Sprecher der Polizeiinspektion Goslar.

Motorradfahrer zieht es im Frühling wieder auf die Straßen. Besonders beliebt ist dabei der Harz. © Marco Kneise

Daraufhin habe die Polizeiinspektion Goslar unverzüglich auf diese Entwicklung reagiert und – über die bereits terminierten Kontrollen hinaus – Aktionen im täglichen Streifendienst sowie kurzfristig anberaumte Überprüfungen gestartet. Zudem gab es vier Großkontrollen an unterschiedlichen Orten im Oberharz. Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: „Die Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden haben sich bereits zur Mitte der Saison deutlich reduzierten“, so die Polizei, die die Erkenntnisse von 2023 auf dieses Jahr überträgt.

Einerseits sollen die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Jahr noch früher beginnen, zudem seien bereits erste Großkontrollen geplant. Weitere Kontrollen würden im täglichen Rund-um-die-Uhr-Dienst spontan durchgeführt.

Neben den erforderlichen Verkehrsüberwachungen finden mehrere Präventionsveranstaltungen der in den Harzer Bundesländern zum Thema Motorrad und Straßenverkehr statt. Drei Termine stehen derzeit fest. Am 4. Mai findet die erste in Netzkater an der B 4 beziehungsweise B 81 statt. In Braunlage will die Polizei Motorradfahrer am 9. Mai zwischen der B 27 und B 242 sensibilisieren und am 15. Juni an der Rappbodetalsperre an der B 81.

Dabei wollen die beteiligten Polizeidienststellen deutlich machen, dass Motorradfahrende „harzlich“ willkommen sind. Sie sollen nicht verdrängt, sondern für die besonderen Gefahren des Motorradfahrens im Harz sensibilisiert werden. Denn die Hauptunfallursachen im Motorradverkehr bleiben laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit und Fehler beim Überholen.

Allein im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen stieg 2022 im Vergleich zu 2021 die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Motorrädern um 17 auf 132.

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen:

red