Südharz. Das wird viele Wanderer im Kreis Nordhausen freuen: Ein beliebter Weg zu einer Südharzer Burgruine ist nach Sanierungsarbeiten wieder begehbar.

Das Lauterberger Forstamt hat das gesperrte Teilstück des Karstwanderwegs repariert. In Kürze soll der Waldweg zur Burgruine Sachsenstein wieder freigegeben werden. Anhaltend hohe Winter-Niederschläge hatten den Weg beschädigt. Eine Fachfirma war zuletzt mit schwerem Gerät im Einsatz, um den eingebrochenen und ausgewaschenen Weg wieder herzurichten. „Jetzt muss das mit Material ausgebesserte Teilstück noch abtrocknen und nachdichten, dann können wir den Weg freigeben“, sagt Revierleiter Andreas Quandt.

Der Wanderweg am Ortsausgang von Bad Sachsa befindet sich am Fuße des Blumenbergs in der Revierförsterei Walkenried. Größere Bereiche des Hangweges waren infolge des aufgeweichten Bodens abgerutscht oder eingebrochen. Der Förster hatte das nicht begehbare Teilstück durch Absperrband gesichert. Die Niedersächsischen Landesforsten investieren rund 10.000 Euro in die Wiederherstellung des Wanderweges.

