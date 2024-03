Nordhausen. Immobilienmakler aus Nordhausen sind ausgezeichnet worden. Ein Wohnungsunternehmen lässt Bäume fällen. Und eine Schule erweitert ihr Bildungsangebot.

Kein Preisverfall bei Immobilien im Südharz

Der auch im Südharz befürchtete Immobilienpreisverfall ist ausgeblieben. Wie die Kreissparkasse Nordhausen informiert, seien die Preise im Durchschnitt um zehn Prozent gesunken. Sie würden sich nun wieder auf das normale Niveau vor dem Immobilienboom zubewegen. „Erschwingliche und nebenkostengünstige Immobilien blieben sogar weitgehend preisstabil“, heißt es. Mit der Stabilisierung von Inflation und Zinsen komme seit dem letzten Quartal 2023 auch das Käufervertrauen langsam wieder zurück. Die Immobilienspezialisten der Kreissparkasse Nordhausen vermittelten im vergangenen Jahr insgesamt 28 Häuser, Wohnungen und Grundstücke an neue Eigentümer. Das ist ein Plus von 21,7 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Jahr. Für ihre erfolgreiche Arbeit, insbesondere ihre kompetente Beratung und ihren umfassenden Service, wurden die hiesigen Maklerinnen Ramona Verkouter und Marén Werner mit dem „Immobilien Award 2023“ ausgezeichnet. Vergeben wird der Preis von der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH, einem Dienstleister für die Sparkassen bundesweit.

Bleicherode ändert Hauptsatzung

Kurz vor dem Ende der aktuellen Legislaturperiode ändert die Landgemeinde Bleicherode ihre Hauptsatzung. Die Gemeinderäte beschlossen mit einer Enthaltung, dass öffentliche Bekanntmachungen für Wahlen fortan nur noch im Internet unter www.Bleicherode.de veröffentlicht werden. Wie Hauptamtsleiter Roy Becker erklärt, ist das eine enorme Erleichterung für die Verwaltung, da die Schaukästen in den einzelnen Orten oft nicht ausgereicht haben, um alles auszuhängen. „Letztmalig erscheinen in der Februarausgabe des Amtsblattes die Wahlbekanntmachungen in Schriftform. Wer aber keine Möglichkeit hat, auf die Informationen online zuzugreifen, dem werden die Unterlagen auch zugestellt. Ein Anruf in der Verwaltung genügt“, so Becker.

WBG lässt 39 kranke und tote Bäume fällen

Zwischen Oktober 2023 und Ende Februar musste die Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) 39 Bäume fällen lassen. Weitere 360 seien vom beauftragten Unternehmen Baumteam Jolix gepflegt worden, teilte die WBG mit. Seit vorigem Jahr hat das Wohnungsunternehmen ein digitales Baumkataster. Es dient unter anderem als Nachweis für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht. „Innerhalb dieses Baumkatasters wurden vom beauftragten Fachbüro LA21 bisher 2037 Bäume in Nordhausen, Harztor und Rottleberode begutachtet und gekennzeichnet”, so der WBG-Vorstand Sven Dörmann. Der Baumbestand in Bleicherode und Heringen folge in den nächsten Wochen. In diesem Zusammenhang seien von den Fachleuten bisher 101 Fällungen aufgrund eines schlechten Zustandes empfohlen worden. Diese müssen laut städtischer Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen nach sich ziehen. Die WBG hat nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren auf ihren Grundstücken rund 50 neue Bäume gepflanzt.

Mehr Integrationskurse möglich

Durch einen neuen Unterrichtsort im Berufsbildungszentrum konnte die Nordhäuser Kreisvolkshochschule nun ihre Bildungsangebote erweitern. Dort starten jetzt zwei weitere Integrationskurse. Diese Entwicklung kommt nicht nur den Kursteilnehmern zugute, sondern hat auch positive Auswirkungen auf andere Kurse, erklärt Landkreissprecherin Jessica Piper. So können die PC- und die Englisch-Senioren ihren angestammten Kursort weiter nutzen und dennoch zusätzliche Integrationskurse angeboten werden. „Dieser neue Unterrichtsort ist ein Meilenstein für die Kreisvolkshochschule und unterstreicht unser Engagement für die Förderung der Integration und Bildung in unserer Gemeinschaft“, sagt Sandy Kirchner, Direktorin der Kreisvolkshochschule. „Wir sind stolz darauf, dass wir nun in der Lage sind, noch mehr Menschen den Zugang zu hochwertiger Bildung und Unterstützung beim Integrationsprozess zu ermöglichen.“ Die Nachfrage nach Integrationskursen sei laut Kirchner weiterhin hoch.

