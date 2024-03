Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Nun fehlt nur noch die offizielle Grundsteinlegung für das einmalige Projekt im Landkreis Nordhausen. Wann diese genau ist und wer sich für ein Grußwort angesagt hat.

Mit der feierlichen Grundsteinlegung am kommenden Montag, dem 11. März, beginnt der Turmbau an der St. Johanniskirche in Ellrich. Im Vorfeld würdigt Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) den Wiederaufbau der Kirche durch den Förderkreis und Kirchenbauverein.

Pommer sagte dazu: „Die St. Johanniskirche gehörte mit ihren zwei Zwillingstürmen fast Tausend Jahre zum Stadtbild von Ellrich. Die Kirche wurde zu DDR-Zeiten dem Verfall überlassen, die Kirchtürme wurden abgerissen. Nach der Wende gelang der Wiederaufbau – als Gemeinschaftsleistung. Getragen vom Kirchenbauverein gelang es, einen Ort der Begegnung in Ellrich zu schaffen. Nach der Wiedereröffnung der Kirche 2022 wird mit dem Turmbau bis Ende des Jahres das Stadtbild wieder komplett sein.“

An der Grundsteinlegung wird auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) teilnehmen. Ramelow erklärte dazu: „Die Johanniskirche ist mir ein Herzensprojekt. Mit der Erneuerung dieses geschichtsträchtigen Ortes schaffen wir nicht nur eine Begegnungsstätte für die Gegenwart und Zukunft, sondern auch ein kulturtouristisches Zentrum für die Einwohner und Gäste Ellrichs. Es ist das Werk vieler Engagierter, vieler Unterstützer, und es ist das Werk der Geduldigen, denen ich an dieser Stelle nicht genügend danken kann.“

Die Grundsteinlegung findet 16 Uhr statt.

red