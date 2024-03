Tradition wird in dem Dorf im Landkreis Nordhausen großgeschrieben. Dazu zählt auch das Theaterprojekt des Kindergartens. Was aufgeführt wurde und warum das für Jüngsten des Ortes gut ist.

Eine jahrzehntelange Tradition hat Görsbachs Kindergarten „Die kleinen Störche“: Alljährlich im Spätsommer suchen sich die vier- bis sechs-jährigen Kinder ein Märchen oder eine Geschichte aus, die dann die Schlauberger-Gruppe in ein Theaterprojekt verwandelt.

Wie Kindergartenleiterin Dominika Ellenberg stolz berichtet, wird dieses dann den Kindern auf vielfältige Weise näher gebracht. Beispielsweise durch Vorlesen, eine „Kinovorführung“, Hörspiele oder sogar einer Diaprojektion im „alten Stil“.

„Meist entscheiden dann schon die Kinder, welche Rolle sie spielen möchten“, so Ellenberg und erklärt, dass der Kindergarten über einen beachtlichen Fundus an Kostümen und Kulissen verfügt, aus denen die Jüngsten des Ortes wählen können.

In diesem Betreuungsjahr fiel die Wahl auf „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Weil es dem Pädagogenteam jedoch sehr am Herzen liege, dass jedes Kind eine Rolle übernimmt, gab es dieses Mal neun anstatt nur sieben Geißlein. „Nebenbei lernen die Kinder viel über gegenseitige Rücksichtnahme, sie üben laut und deutlich zu sprechen, fühlen sich in die Emotionen ihrer Rolle ein und erlangen durch das Spielen vor Publikum Selbstsicherheit“, so die Kindergartenleiterin.

Drei Auftritte krönen schließlich das Theaterprojekt. Die Uraufführung findet vor den ersten Klassen der Görsbacher Grundschule statt. Für die übrigen werden die Familien in den Kindergarten geladen.

