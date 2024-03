Nordhausen. Zwei Tage lang wird die Wiedigsburghalle in Nordhausen zu einer Messehalle. Jugendliche und ihre Eltern können sich hier über mehr als 150 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) präsentiert sich und ihre Ausbildungsberufe beim Forum Berufsstart in der Nordhäuser Wiedigsburghalle, kündigt SWG-Sprecherin Susanne Schedwill an. Die Berufsmesse ist am Freitag, 15. März, von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend, 16. März, von 10 bis 14 Uhr. Das kommunale Wohnungsunternehmen ist am Stand 22 zu finden.

„Wir laden alle Jugendlichen und auch ihre Eltern herzlich ein, an unserem Stand mit uns an den beiden Messetagen ins Gespräch zu kommen“, sagt SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan. Die SWG bildet seit Jahren kontinuierlich Immobilienkaufleute aus. In der Tochterfirma, der SWG-Objektmanagement GmbH, besteht die Möglichkeit, sich als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger sowie zum Anlagenmechaniker ausbilden zu lassen.

Neben Gesprächen zu Ausbildungsmöglichkeiten können sich Schüler während der Messe auch über Praktika in dem kommunalen Wohnungsunternehmen informieren. Die von der Nordhäuser Kreissparkasse initiierte Berufsmesse findet in der 26. Auflage statt. Insgesamt nehmen 75 Unternehmen teil. Diese präsentieren mehr als 150 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten.

