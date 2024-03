Nordhausen. In wenigen Tagen ist es so weit. Nordhausen hat wieder eine sehenswerte Sonderschau, die viele Erinnerungen weckt. Das IFA-Museum macht‘s möglich.

Eine neue Sonderschau bereitet das IFA-Museum in Nordhausen vor. Ab Sonnabend, 16. März, sind Motorroller aus dem Osten zu sehen. Die Eröffnung ist 11 Uhr. Bis Ende August ist die Ausstellung zu sehen. Das Museum in der Montaniastraße hat dienstags bis samstags immer von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 13. April um 15 Uhr hält Manfred Blumenthal aus Ludwigsfelde einen Vortrag zur Geschichte dieser Roller.

red