Nordhausen. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen beteiligt sich am „Girls- & Boysday“. Wann Mädchen und Jungen den spannenden Einblick in den Beruf erhalten und wie sich Interessierte anmelden können.

Mädchen und Jungen, die Interesse am Polizeiberuf haben, wird am Donnerstag, dem 25. April beim „Girls- & Boysday“ in Nordhausen sowie Mühlhausen ein spannender Einblick in den vielseitigen Beruf der Polizisten und Polizistinnen geboten.

An dem Tag steht das Team der Nachwuchsgewinnung in der Landespolizeiinspektion in Nordhausen für Fragen rund um den Polizeiberuf und einem Einstieg bei der Thüringer Polizei zur Verfügung. Wer teilnehmen möchte, sendet zuvor eine E-Mail an infotage.lpindh@polizei.thueringen.de mit folgenden Daten an das Team: Name, Geburtsdatum, Schulbildung oder Beruf sowie die telefonische Erreichbarkeit und den Teilnahmeort.

Für die Veranstaltung in der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Mühlhausen, bei der auch die Bundeswehr, die Feuerwehr und der Rettungsdienst teilnehmen, erfolgt die Anmeldung im Internet über: www.girls-day.de/Radar.

red