Nordhausen. Die Polizei Nordhausen startet einen Zeugenaufruf, nachdem Briefkästen gewaltsam geöffnet wurden. Was die Gesetzeshüter bisher wissen und wohin sich Zeugen wenden können.

Gewaltsam öffneten am Dienstag bislang Unbekannte mehrere Briefkästen in einem Hauseingang in der Blasiistraße in Nordhausen. Ob Post aus den Briefkästen entwendet wurde, ist laut Polizei gegenwärtig noch unklar. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.40 Uhr.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 zu melden. Das Aktenzeichen lautet: 0066492.

