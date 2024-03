Südharz. Wegen Gleisbauarbeiten muss der Zugverkehr zum Brocken am 20. und 21. März ausgesetzt werden. Die anderen Züge fahren laut Fahrplan.

Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) führt am 20. und 21. März zwischen Schierke und dem Brocken Arbeiten zur Verkehrssicherung entlang ihrer Gleise durch. Da die Maßnahme nur bei Tageslicht durchgeführt werden kann, entfallen an beiden Tagen alle Zugfahrten zum und vom höchsten Berg des Harzes. Alle Züge enden und starten während dieses Zeitraumes in Schierke. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der HSB findet fahrplanmäßig statt. red