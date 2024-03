Nordhausen. Die Stadtbibliothek in Nordhausen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Bleicheröder dürfen sich auf eine Tanzparty freuen. Und das Flohburg-Museum rückt die Freimaurer in den Blickpunkt.

Stadtbibliothek Nordhausen zählt mehr Nutzer als im Vorjahr

Über gestiegenen Nutzerzahlen kann sich die Nordhäuser Stadtbibliothek freuen. „Wir haben Corona wohl endgültig hinter uns gelassen“, erklärt die Leiterin der Einrichtung, Marie-Kathrin Haase. Zwar sei der Höchstwert von 2019 mit knapp 89.000 Nutzern noch nicht ganz erreicht, aber mit über 85.000 im vergangenen Jahr liegt die Zahl deutlich über dem Wert von 2022. Da wurden nur 71.000 Nutzer gezählt. Einen Höchstwert gibt es bei den Veranstaltungen zu vermelden. 8527 Menschen besuchten im vorigen Jahr 346 Veranstaltungen.

Ü40-Tanzparty in Bleicherode

Erstmals findet im Saal des Bleicheröder Kulturhauses eine Ü40-Party statt. Dazu laden der Heimat- und Kulturverein sowie der Förderverein der Kulturhauses am 13. April herzlich ein. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten zum 120. Geburtstag des Kulturhauses. Der Saal mit seinem saniertem Tanzboden bietet die besten Voraussetzungen für die Tanznacht. Mit dabei an diesem Abend ist die Band Stubenhocker, die mit ihrer bunten Mischung aus Pop und Rock für Stimmung sorgt. Einlass ist 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, die Mitglieder des Fördervereins erhalten für sich und eine weitere Person freien Eintritt.

Aufruf zum Frühjahrsputz in Nordhausen

Unter dem Motto „Z(S)auberhafter Start in den Frühling“ ruft die Stadt Nordhausen zum Frühjahrsputz auf. Am Sonntag, 24. März, zum verkaufsoffenen Sonntag, laden Brunnenfest mit Brunnenrallye und Frühlingsmarkt zum Feiern ein. Doch zuvor gilt es, die noch verbliebenen Spuren des Winters zu beseitigen. Damit die Stadt zum Fest frühlingsschick und sauber ist, sollten Streureste, Laub aus dem Vorjahr und Abfälle beräumt werden. Daher ruft die Stadt Nordhausen alle Bürger, Schulen, Unternehmen, Vereine und Interessierte auf, sich am Frühjahrsputz am Samstag, 16. März, zu beteiligen.

Lange Nacht der Hausmusik

Auch im Landkreis Nordhausen beteiligen sich zwei Orte am 22. März an der langen Nacht der Hausmusik. In Hermannsacker heißt es um 18 Uhr „Harztor singt Frühlingslieder“, und in Münchenlohra lädt Familie Patzelt zur Hausmusik ein. In Münchenlohra ist dieser Abend außerdem mit der Vorstellung des neuen Musiksalons für die Öffentlichkeit verbunden. Im Obergeschoss des ehemaligen Gutsinspektorenhauses gegenüber der Basilika wurde der kleine Saal für musikalische Proben und kleine Aufführungen hergerichtet. Ein Flügel bestimmt nun den Charakter des Raumes und lädt zum Musizieren ein. So ist auch am 22. März. Um 18 Uhr werden zuerst der Raum und seine Möglichkeiten vorgestellt. Im Anschluss beginnt Familie Patzelt aus Großlohra mit ihrer Hausmusik. Eine Stunde wird gesungen, mit Geige und Cello sowie am Klavier mit zwei oder vier Händen gespielt.

Freimaurer im Fokus

Die Veranstaltungsreihe „Von Nordhäusern für Nordhäuser“ geht in die nächste Runde. Am Dienstag, 19. März, um 14 Uhr, findet im städtischen Museum Flohburg die nächste Veranstaltung statt. Thema der monatlichen Gesprächsrunde ist dieses Mal der Männerbund der Freimaurer. 1790 wurde in Nordhausen die Loge der Freimaurer gegründet. Zur Veranstaltung sollen sowohl die Aufklärung von Riten als auch Mythen sowie Vereinsstatuten und ihr Auftritt in der Öffentlichkeit beleuchtet werden. Auf dem Höhepunkt der Loge in Nordhausen kamen bis zu 400 Logenbrüder zu den regelmäßigen Treffen. Das Team der Flohburg lädt alle Interessierten herzlich zu einem geselligen, sehr unterhaltsamen Nachmittag ein. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Neue Schiedspersonen in Ellrich

Jochen Losch und Tina Holzhause heißen die neuen Schiedspersonen der Stadt Ellrich. Beide wurden auf der jüngsten Stadtratssitzung in Ellrich gewählt. Auf Losch entfielen zehn, auf Holzhause sieben Stimmen der Ellricher Stadträte. Damit ist der 63-jährige Tischlermeister als erste Schiedsperson gewählt und die 44-jährige Gymnasiallehrerin dessen Stellvertreterin.

