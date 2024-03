Nohra. 460 Kilometer zu Fuß von Köln nach Leipzig: Tobias Nied geht auf lange Wanderschaft und sammelt Spenden für die Off Road Kids-Stiftung.

Tobias Nied sammelt Spenden für die bundesweit tätige Off Road Kids-Stiftung, die sich für Straßenkinder engagiert. Dafür läuft er seit dem 4. März die Strecke von über 460 Kilometer von Köln nach Leipzig und schläft unter freiem Himmel. Er sammelt Flaschen am Straßenrand und ernährt sich vom Pfandgeld.

Eigentlich steht Tobias mit beiden Beinen fest im Berufsleben. Der 41-Jährige war Stuntman bei „Alarm für Cobra 11“ und baut seit einigen Jahren Requisiten und Bühnenausstattung für Film und Theater. Am Sonntag lief er durch Nohra in Richtung Sondershausen und berichtete über sein Ziel und sein Engagement. Sein Hauptanliegen: Geld sammeln für den guten Zweck, für die Arbeit der Off Road Kids Stiftung. red

