Nordhausen. Was die Langfinger in dem Schnellimbiss alles haben mitgehen lassen und was die Polizei in Nordhausen bisher dazu weiß.

Unbekannte drangen in der Montaniastraße in Nordhausen gewaltsam in einen Imbiss ein. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, dem 16. März um 23 Uhr, und Sonntag, dem 17. März 10 Uhr. Wie ein Sprecher der die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilt, entwendeten die Täter verschiedene alkoholhaltige Getränke aus dem Verkaufsbereich. Zudem stibitzten sie ein digitales Unterhaltungsmedium sowie Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Hinweise der zur Tat oder den Tätern nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.

red