Nordhausen. Mehrere Kellereinbrüche gab es im Februar in Nordhausen. Die Kriminalpolizei bittet die Bewohner, ihre Keller zu prüfen.

In der Zeit vom 10. Februar 14.00 Uhr bis 13. Februar 09.15 Uhr ereigneten sich in der Johannes-Thal-Straße mehrere Kellereinbrüche. Aus einem der Keller wurde ein E-Bike der Marke Giant Fathom in schwarz entwendet. Der Stehlschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Das weitere Diebesgut. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Einen Akkuschrauber sowie einen blauen Rucksack ließen die Täter zurück. Diese Gegenstände entsprechen den Abbildungen.

Aus einem anderen Kellerraum wurde aus Bekleidungsgegenständen eine Geldbörse samt Inhalt gestohlen. Mit einer EC-Karte aus dem Portemonnaie wurden am 13. Februar gegen 5.40 Uhr zahlreiche Verfügungen an einem Zigarettenautomaten vorgenommen.

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen, bittet die Bewohner der Hauseingänge 6 und 7 ihre Keller zu prüfen und sich bei der Polizei zu melden, wenn ihre Keller aufgebrochen wurden. Mehrere Keller konnten bisher keinem Geschädigten zugeordnet werden.

Wer kann Hinweise zu dem Verbleib des E-Bikes geben? Wem gehört der abgebildete Akkuschrauber?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.

red