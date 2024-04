Nordhausen. Der Geschichts- und Altertumsverein von Nordhausen lädt zum öffentlichen Vortrag eines Heimatforschers ein. Der Hobbyhistoriker wagt dabei den Versuch, die Geschichte eines Gipswerkes zur Nazi-Zeit mit jener in der DDR zu vergleichen.

Ein Ort der Mühlen, der Zwangsarbeit, der Industrie – all das ist Niedersachswerfen. Der Hobbyhistoriker Tim Schäfer stellt sein Heimatdorf in den Mittelpunkt eines Vortrages, den er am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr im Tabakspeicher-Museum in Nordhausen hält.

Unter anderem beleuchtet er, wie sich der Ort während der Nazi-Diktatur entwickelte, wie eine Schmiede zum Rüstungsbetrieb wurde. Schäfer erklärt, warum das Gipswerk als Musterbetrieb der Nazis galt. Er verdeutlicht schonungslos, wie das Dorf von Zwangsarbeit und den historischen Ereignissen der dunklen Zeit profitiert hat.

Und der Heimatforscher widmet sich ebenso dem Leben in der DDR. Er verrät, was aus den Stollen im Kohnstein wurde. Die Museumsbesucher erfahren zudem, warum Leuna-Werke und Kältetechnik in Sachswerfen die wirtschaftlichen Schwergewichte waren. Vor allem am Beispiel des Gipswerkes will Schäfer den Versuch unternehmen, den NS-Musterbetrieb mit den Errungenschaften der Arbeiterklasse in der DDR zu vergleichen. Er präsentiert erfasste Daten, zitiert auch aus Aufzeichnungen der Bergleute.

Die Frage, warum Munition der Wehrmacht bis in die 1970er-Jahre Probleme bereitete, beantwortet Schäfer ebenfalls. Und er erinnert an Major Zinke, einen berühmten Helden der Stadt Nordhausen.

Der Vortrag ist öffentlich. Der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein hofft auf möglichst viele Besucher.

