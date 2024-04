Nordhausen. Infoveranstaltung der Stadt Nordhausen zum Straßenbau nur mäßig besucht. Ämter informierten zum Baugeschehen rund um die Kreisstadt.

Etwa 20 Bürger folgten am Dienstag der Einladung der Stadtverwaltung Nordhausen und nahmen an der Informationsveranstaltung zu Straßenbaumaßnahmen teil. Andreas Bode, Regionalbereichsleiter Nord des Landesamtes für Bau und Verkehr, erläuterte den in diesem Jahr geplanten Bauabschnitt der B 4-Sanierung von der Freiheitsstraße im Nordhäuser Ortsteil Krimderode bis zum Abzweig der L 1037 in Niedersachswerfen.

„Die gegenwärtig laufenden Arbeiten an der B 4 sollen bis 12. April abgeschlossen sein“, teilte Bode mit. Nach Fertigstellung dieses Abschnittes beginnen die Sanierungsarbeiten an der Brücke in der Freiheitsstraße in Krimderode, wofür diese bis etwa Ende des Jahres voll gesperrt wird.

Das städtische Bauamt fasste anhand dieser Baumaßnahme den Werdegang der Straßenbaumaßnahmen zusammen. Das Ordnungsamt referierte zu Abstimmungen im Vorfeld von verkehrsrechtlichen Anordnungen und gab einen Überblick über geplante Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2024.

Moderiert wurde die Informationsveranstaltung durch den Ersten ehrenamtlichen Beigeordneten der Stadt, Michael Kramer (CDU). Die Präsentationen sind im Internet unter www.nordhausen.de abrufbar. red

