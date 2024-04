Nordhausen. Vor 79 Jahren: Die Stadt Nordhausen fällt nach dem Bombenhagel in Schutt und Asche. Oberbürgermeister ermahnt heutige Generationen, nicht wegzuschauen und für Frieden und Freiheit einzutreten.

Bürger der Stadt, Vertreter der Stadtrats- und Kreistagsfraktionen sowie der Religionsgemeinschaften versammelten sich am Mittwoch vor der Stele am Rathaus. Gemeinsam erinnerten sie an die Zerstörung der Stadt Nordhausen vor 79 Jahren und an die Tausenden Opfer der zwei Luftangriffe am 3. und 4. April 1945.

Das Thema der Gedenkrede des Oberbürgermeisters Kai Buchmann (parteilos) war die staatsbürgerliche Pflicht, Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenwürde zu erhalten und aktiv dafür einzutreten, nicht wegzuschauen, sondern sich immerfort zu erklären.

Buchmann nutzte die Gelegenheit, noch einmal zwei Einladungen auszusprechen: zur Sonderausstellung „Orte des Erinnerns – Nordhausen April 1945“ in das Museum in der Flohburg sowie am Donnerstagabend, 4. April, vor das Stadthaus, wo Fotos der Stadt nach dem April 1945 an die Fassade projiziert werden sollen.

Vor 79 Jahren war Nordhausen Ziel von zwei schweren Luftangriffen durch die britische Royal Air Force. Das Erscheinungsbild der tausendjährigen Stadt wurde massiv verändert. Die Luftangriffe kosteten Tausenden Menschen das Leben, unter ihnen viele KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red