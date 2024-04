Ursula Thomas hat den Hof- und Garagenflohmarkt in Heringen ins Leben gerufen. Die Veranstaltung findet jeden ersten Samstag im Monat statt. Am Samstag ist es wieder so weit. Dann öffnet auch die Seniorin ihre Garage für Besucher. Die können unter anderem Raritäten wie eine alte Wäscheleine erwerben. © Archiv | Doreen Hotzan