Nordhausen. Seit sechs Jahren spendet das Unternehmen aus Nordhausen regelmäßig Geld für die Nordhäuser Tafel. Wie viel es diesmal war, für was es verwendet wird und wann die soziale Einrichtung eigentlich geöffnet hat.

Seit 2018 gehört die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) zu den Unterstützern der Nordhäuser Tafel. Wie in den vergangenen Jahren überreichte SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan nun wieder eine Spende in Höhe von 1000 Euro.

Helga Rathnau, Vorsitzende der Nordhäuser Tafel, freut sich über die finanzielle Unterstützung. Das Geld werde vor allem für den Kauf von Einkaufsgutscheinen verwendet, die an besonders bedürftige Familien, sogenannte Notfälle, ausgegeben werden, so Rathnau.

„Die Nordhäuser Tafel ist eine wichtige Einrichtung in unserer Stadt für Menschen, denen es am Nötigsten fehlt. Natürlich haben auch wir Mieter, die auf die Tafel angewiesen sind und hier für wenig Geld Lebensmittel erhalten. Deshalb unterstützen wir diese Einrichtung sehr gerne“, so Inge Klaan.

Der Zulauf zur Tafel sei nach wie vor enorm, berichtet Rathnau. Dienstags öffnet die Ausgabestelle nur für bedürftige Nordhäuser Familien, donnerstags dann auch für Flüchtlinge. Zusätzlich öffnet einmal in der Woche die Suppenküche. Zudem sei die Versorgung mit Lebensmittelspenden sehr gut, sagt Rathnau. Viele Märkte in der Region arbeiten mit der Tafel zusammen und geben regelmäßig überschüssige Lebensmittel ab, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind.

red