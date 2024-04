Nordhausen. An jedem ersten Samstag im Monat findet in der Bibliothek in Nordhausen ein Bücherflohmarkt statt. Dieses Mal bleibt ein Ansturm aus.

Das Team der Stadtbibliothek Nordhausen und die Mitglieder des Fördervereins haben am Samstag zu einem Bücherflohmarkt und Kreativmarkt eingeladen. Im Foyer bot auch Christine Knabe aus Nordhausen (im Bild) Gehäkeltes, Gesticktes und Gemaltes an. Die Resonanz auf den Bücherflohmarkt und den Kreativmarkt war jedoch verhalten, was dem Veranstalter zufolge vermutlich auch an dem schönen Wetter gelegen haben könnte.

