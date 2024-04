Nordhausen. Das Konzept ist aufgegangen. Seit nunmehr 25 Jahren gibt es den Kinder-Kirchen-Laden. Was das Erfolgsrezept ist, wie dieser sich entwickelt hat und was zum Jubiläum geplant ist.

Der Kinder-Kirchen-Laden (Kila) feiert am kommenden Wochenende seinen 25. Geburtstag. So lange ist es her, dass Familie Tuschy von Gera nach Nordhausen umgezogen ist, um die kirchliche Arbeit mit Kindern an der Blasiikirche zu bereichern.

Markenzeichen des Kila ist seither die Jugend, die sich in den wöchentlichen Kindergruppen und Projekten als ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt. Ein Konzept, bei dem sich der hauptamtliche Mitarbeiter vor allem um die Jugendlichen kümmert und diese dann um ihre Kindergruppen.

Daneben haben sich im Laufe der Jahre weitere Veranstaltungsformate entwickelt. So entstand beispielsweise das Cafe-Kila beim Nordhäuser Weihnachtsmarkt, die Osterübernachtung für Kinder, das Handwerkercamp mit inzwischen über 100 Beteiligten oder auch der Kila-Büchermarkt. Inzwischen findet der Büchermarkt als Großveranstaltung mindestens einmal pro Jahr mit bis zu 1000 Kisten frisch gespendeter Bücher statt.

Für die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag ist daher am Samstag, dem 13. April, ein großes Treffen aller ehemaligen und aktuellen ehrenamtlichen Kila-Mitarbeiter geplant. Erwartet werden bis zu 100 Teilnehmer. Dazu gibt es um 14.30 Uhr einen Empfang mit zahlreichen Gästen. Die Nordhäuser Öffentlichkeit und alle ehemaligen und aktuellen Kila-Familien sind am Sonntag, dem 14. April, um 10 Uhr zum Gottesdienst in der Blasiikirche eingeladen. Die Musik besteht unter anderem aus den beliebtesten Kila-Liedern und einer extra großen Taize-Band. Im Anschluss wird das Kila-Hüpfkissen aufgebaut und es gibt ein großes Nudelessen auf dem Blasiikirchpatz.

