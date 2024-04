Für gleich zwei Dörfer im Kreis Nordhausen gehören sie seit Jahren zum Ortsbild dazu. Nun sind sie wieder munter mit der Familienplanung beschäftigt. Ehemaliger Nachwuchs wurde derweil in anderen europäischen Ländern gesichtet.

Besetzt mit einem Storchenpärchen ist Görsbachs wohl bekanntester Hochsitz. Nachdem hier zunächst ein Storch Interesse bekundet hatte und dann plötzlich tot aufgefunden wurde, haben zwei andere Weißstörche das Nest für ihre Familienplanung bezogen. Nun wird tagein, tagaus fleißig am Eigenheim gebaut und munter geklappert. Jedoch hat sich noch kein Ei im Nest blicken lassen. Einer der 2018 beringten Störche ist unterdessen 2020 in Snowidza (Polen), 2021 in Pfaffenhain (Erzgebirge) und 2022 in Trutnov (Tschechien) gesichtet worden.

Alljährlich wird der Nachwuchs beringt, so wie hier im Jahr 2020 in Windehausen. © FUNKE Foto Services / Archiv | Marco Kneise

Aufgeschlagen ist Meister Adebar auch im benachbarten Windehausen. Von hier aus sind auch diese Weißstörche auf Nahrungssuche in der Goldenen Aue unterwegs.

mck