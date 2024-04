Bleicherode. Der 20-jährige Felix Mühlhaus aus dem Kreis Nordhausen will beim Ford Ranger Cup möglichst viele Punkte in der Nachwuchswertung sammeln.

Die Vorfreude steigt: Beim Patronatstag der Gebirgsschützen am 4. Mai im bayerischen Lenggries starten die Top-Athleten von Stihl Timbersports in die nationale Saison. Die bayerische Gemeinde ist dann Gastgeber des Ford Ranger Cup 2024, bei dem die besten deutschen Sportholzfäller mit Axt und Säge um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft 2024 kämpfen.

IIn Lenggries tritt die Elite der deutschen Sportholzfäller in einem Kräftemessen in drei Axt- und drei Säge-Disziplinen gegeneinander an, um den Besten zu ermitteln. Jede Disziplin ist ein Kampf um wertvolle Punkte. Diejenigen, die ihre Disziplin am schnellsten bewältigen, werden in jeder Runde mit den meisten Punkten belohnt. Der Athlet, der am Ende die meisten Punkte sammelt, wird zum Sieger gekürt.

Doch nicht nur die Profis müssen sich beim Ford Ranger Cup behaupten, auch die Nachwuchsathleten werden sich in fünf Disziplinen messen. Mit Felix Mühlhaus steht auch ein Bleicheroder im Teilnehmerfeld des Rookie-Wettkampfes. Der 20-Jährige feierte im Vorjahr sein Debüt auf der Timbersports-Bühne und will nun seine nächsten Schritte im Kräftemessen mit den besten Sportholzfällern des Landes gehen. red

