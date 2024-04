Nordhausen. Die Partei der Humanisten will zur Landtagswahl in Thüringen antreten. Aber zuvor muss noch eine hohe Hürde gemeistert werden.

Die „Partei der Humanisten“ (PdH) hat ihren neuen Landesvorstand gewählt. Vorsitzender ist der 20-jährige Nordhäuser Anthony Ramstedt. Der Student will für die PdH als Spitzenkandidat bei der Thüringer Landtagswahl antreten. Die Partei der Humanisten möchte „die wissenschaftsbasierte Politik mit humanistischen Werten kombinieren“, erklärt Ramstedt. Die Partei pflege einen „faktenbasierten Politikstil, der Vernunft, Menschlichkeit und Fortschritt zusammenbringt“. Vor Ramstedt und seinem kleinen Landesverband liegt in den nächsten Monaten viel Arbeit bevor: Die Partei muss insgesamt 1000 Unterstützungsunterschriften sammeln, damit sie zur Wahl in Thüringen antreten darf. Ramstedt hofft auch auf Unterstützung aus Nordhausen.

