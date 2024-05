Harztor. Die magische 1000 soll am Sonntag erstmals bei einem Volkslauf im Kreis Nordhausen erreicht werden. Das wünscht sich der Gastgeber-Verein zu seinem Jubiläum. Die Online-Anmeldungen sind schon vielversprechend.

Noch viermal schlafen – dann ist es so weit. Der Kreis Nordhausen erlebt sein bisher größtes Volkslauf-Event: den zehnten Harztor-Lauf.

Die Zahl 1000 ist magisch. Seitdem die Frauen und Männer vom Harztor-Laufverein ihren Volkslauf organisieren, peilen sie diese Teilnehmerzahl an. Im Jahr 2019 hatten sie 871 Anmeldungen. Das ist die bisher höchste Zahl. Zum 10. Harztor-Lauf, bei dem erstmals auch ein Marathon im Angebot ist, soll die Schallmauer durchbrochen werden. Das wünscht sich der Verein so sehr.

Das Interesse ist tatsächlich groß. „Aktuell haben wir mit 755 so viele Online-Anmeldungen wie noch nie“, berichtet Vereinschef Dirk Wackerhagen. „Die Chance, auf 1000 zu kommen, steht also gut.“ Allein für den Marathon haben sich bisher 81 Läufer in die Startliste eingetragen. Unter ihnen sind renommierte Freizeitläufer aus Nordhausen – wie die Knape-Brüder Martin und Karsten, Stephanie Hoyer und Dennis Morgenstern. Harztor-Bürgermeister Stephan Klante will sein Versprechen zum Jubiläum einlösen. Er hat fleißig trainiert und will den Halbmarathon in Angriff nehmen.

Bis zum Start haben die Gastgeber noch viel Arbeit vor sich

Bis am Sonntag, 5. Mai, um 7.58 Uhr der Sonderzug der Harzer Schmalspurbahnen die Läufer des Marathons und des Halbmarathons zum Start nach Sophienhof bringen wird, haben die Mitglieder des Harztor-Laufvereins noch viel zu tun. Sie kontrollieren die Strecken ein letztes Mal. Am Freitag beginnen die Aufbauarbeiten für das Ziel-Areal und das Familienfest auf dem Parkplatz der Herkules-Marktes in Niedersachswerfen.

Die Nordic-Walking-Strecke erfreue sich dieses Jahr auch großer Beliebtheit, berichtet Wackerhagen. „Hier können wir bereits 81 Onlineanmeldungen zählen. Die weiteste Anreise hat eine Teilnehmerin aus Rostock.“

Nachmeldungen sind am Wochenende vor Ort möglich

Das Meldebüro öffnet Sonntag um 7 Uhr. Der Sonderzug nach Sophienhof fährt 7.58 Uhr ab. Der Marathon startet 9.30 Uhr, der Halbmarathon 9.45 Uhr. Ab 10 Uhr rollen die Busse, um die 8-Kilometer-Läufer nach Ilfeld zu bringen. Der Bambini-Lauf ist 10.30 Uhr in Niedersachswerfen geplant. Für die acht Kilometer ertönt das Startsignal um 10.45 Uhr in Ilfeld. Die restlichen Rennen stehen ab 11 Uhr in Sachswerfen auf dem Programm. Zu der Zeit beginnt auch das Familienfest. Die Online-Anmeldung unter www.harztorlauf.de schließt am Donnerstag, 2. Mai, um 18 Uhr. Wer es verpasst, kann sich am Samstag (14 bis 18 Uhr) oder Sonntag (ab 7 Uhr) nachmelden. Zudem halten am Sonnabend um 19 Uhr Luise und Marcel Krieghoff ihren Vortrag „Ich l(i)ebe laufen“ im Mehrzwecksaal am Kirchplatz in Niedersachswerfen.

