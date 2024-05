Nordhausen. Thomas Münster bereitet sich akribisch und fleißig auf seinen Saison-Höhepunkt vor. Der 46-Jährige vertritt den Kreis Nordhausen bei einer Weltmeisterschaft in Schweden.

Sein Saison-Höhepunkt ist noch ein ganzes Stück entfernt. Aber Thomas Münster hat ihn schon im Visier. Es sind die Senioren-Weltmeisterschaften im August in Göteborg. „In der Vorbereitung läuft alles nach Plan“, sagt der 46-jährige Sollstedter.

Eine wichtige Etappe auf dem Weg zur WM ist der Würzburger Residenzlauf. Thomas liebt ihn: „Bayerns schönster Stadtlauf.“ Nach den Plätzen acht (2022) und fünf (2023) gelingt ihm diesmal im 10-km-Rennen der Sprung aufs Siegertreppchen. Ihm fehlen nur zwei Sekunden zum Silberplatz und neun Sekunden zum Sieg. „Bei einem sehr taktischen Rennen bin ich die ersten zwei Runden auf der zweiten Position gelaufen, um mir die Kraft einzuteilen“, berichtet er. In der dritten Runde übernimmt eine Vierergruppe die Spitze. Am Berg entsteht eine größere Lücke. Thomas nimmt die Verfolgung auf. Er kämpft sich durchs Feld der Überrundeten und erreicht in der letzten Runde den Viertplatzierten. 40 Meter vor sich erblickt er den Drittplatzierten. „Leider konnte ich die beiden Ersten nicht sehen, sonst hätte ich viel früher meinen Schlussspurt gestartet.“ Er sprintet grandios: die letzten 400 Meter in 1:07 Minuten mit einer Pace von 2:48. Als Gesamtdritter beendet er den Lauf.

Mehr zum Thema Volkslauf im Kreis Nordhausen

jf