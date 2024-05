Südharz. Wissenswertes zur Versorgung chronischer Wunden ist demnächst am Südharz-Klinikum zu erfahren. Auch für Wanderfreunde und kulturell Interessierte steht in den nächsten Tagen einiges an.

Aktionstag im Kinder-Kirchen-Laden

Rhabarber-Marmelade wird beim Aktionstag im Nordhäuser Kinder-Kirchen-Laden diesen Freitag, dem 3. Mai, gekocht. Beginn ist 15 Uhr im Gemeindehaus von St. Blasii. Rhabarber-Spenden dafür können bis dahin im Gemeindehaus abgegeben werden.

Wissenswertes zum Wundmanagement

Das Thema chronischeWunden steht im Mittelpunkt eines öffentlichen Vortrags am 8. Mai im Südharz-Klinikum. Mario Gießler vom Zentralen Dekubitus- und Wundmanagement erklärt allen Interessierten, warum Wunden mitunter nicht heilen und wie man diese richtig versorgt. „Durch individuelle Therapiekonzepte kann gemeinsam mit dem Betroffenen die Kausaltherapie und damit die Ursache der Heilungsstörung behoben werden. Moderne Verbandstoffe lindern das Leid und fördern die Lebensqualität“, erklärt Gießler. Sein Vortrag beginnt 17 Uhr in der Krankenhaus-Kantine.

Werckmeister-Festival in Benneckenstein

Zum Auftakt des diesjährigen Werckmeister-Festivals im Harz wird am 12. Mai in die Benneckensteiner St.-Laurentius-Kirche geladen. Ab 17 Uhr konzertiert das Werckmeisterensemble unter dem Motto „Trompete trifft Werckmeister“.

Wanderung zu Streuobstwiese

Die Streuobstwiese als wertvolle Kulturlandschaft, ihre Bedeutung und Entwicklung im Südharz steht im Mittelpunkt einer geführten, etwa dreistündigen Wanderung diesen Sonntag, dem 5. Mai. Diese startet 14 Uhr am Bauerngraben zwischen Roßla und Agnesdorf. Die Strecke ist etwa fünf Kilometer lang.

Vorträge zum Grundgesetz

Das seit 75 Jahren existierende Grundgesetz stellt die Hochschule Nordhausen in den Mittelpunkt einer Vortragsreihe. Am 7. Mai geht es um Artikel 3, konkret um die Gleichberechtigung und die politische Teilhabe von Frauen. Die Meinungsfreiheit - geschützt von Artikel 5 - wird am 16. Mai ebenso thematisiert wie die Frage, inwiefern Hatespeech von dieser gedeckt ist. Am 28. Mai geht es um den Rechtsstaat zwischen staatlichem Gewaltmonopol und Selbstjustiz. An diesem Tag ist eine szenische Lesung geplant, in der das Publikum die Rolle des Gerichts übernehmen soll. Beginn ist jeweils 18 Uhr in Hörsaal 1.

Behinderungen im Busverkehr

Wegen Bauarbeiten zwischen Hünstein und Wollersleben kommt es vom 6. Mai bis voraussichtlich Ende November auf den Regionalbuslinien 29, 291, 292 und 293 zu Behinderungen und teils geänderten Abfahrtszeiten. Für die Haltestelle Hünstein wird auf der Landesstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03631 / 629170.

Die Mädchen konnten in der Hochschule unter anderem LED-Grußkarten basteln. © Hochschule Nordhausen | Tina Bergknapp

Mädchen stellen selbst Nagellack her

In die Welt der Wissenschaft eingetaucht sind beim jüngsten Girls-Day 15 Mädchen an der Hochschule Nordhausen. Im Schülerforschungszentrum konnten sie LED-Grußkarten basteln, sich an einem Lötbausatz ausprobieren und eigenen Nagellack herstellen. Ein zweiter Workshop fokussierte sich auf die Bewältigung von Stress und Überforderung.

Die Städtepartnerschaft zwischen Nordhausen und Bochum lebt: Jüngst waren einige Rolandstädter im Ruhrgebiet. © Verein | Hans-Joachim Tischer

Städtepartner begegnen sich

Das jüngste Treffen in Bochum hat der Nordhäuser Städtepartnerschaftsverein genutzt, um sich beim dortigen Freundeskreis für die 1500-Euro-Spende zugunsten der Windehäuser Flutopfer zu bedanken. Neben einem Empfang im Rathaus kam es zu vielen freundschaftlichen Gesprächen zwischen den Mitgliedern beider Vereine. Gemeinsam wurde Wuppertal besucht, erlebte man den Festumzug des Maiabendsfests mit. „Leider war in diesem Jahr die Nordhäuser Rolandgruppe nicht mit dabei“, bedauert Nordhausens Vereinschef Hans-Joachim Tischer. Im September wollen sich beide Vereine wiedersehen.

Studenten aus Salzgitter besuchten jüngst das Stellwerk der Verkehrsbetriebe. © Verkehrsbetriebe Nordhausen | Franziska Bernsdorf

Nordhäuser Modell interessiert angehende ÖPNV-Fachleute

Das Interesse am „Nordhäuser Modell“ im hiesigen ÖPNV ist in der Fachwelt auch nach 20 Betriebsjahren ungebrochen. Dies berichtet Verkehrsbetriebe-Chef Thorsten Schwarz nach einer Fachexkursion von Studenten aus Salzgitter. Neben einer Fahrt im Combino Duo stand der Besuch des elektronischen Stellwerks und des Straßenbahndepots auf ihrem Programm. Auch wurde über die ÖPNV-Finanzierung gesprochen.

Erstmals gemeinsamer „Tag der Ausbildung“ in Nordhausen

Im Oktober plant das Regionalmanagement Nordthüringen den ersten „Tag der Ausbildung“ in Nordhausen. Bei diesem sollen Unternehmen verschiedener Branchen ihre Türen für potenzielle Fachkräfte öffnen sowie über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen informieren. Die Besucher sollen mit einem „Job-Bus“ von Unternehmen zu Unternehmen kommen. Interessierte Firmen können sich bis 10. Mai telefonisch unter 03631 / 911 1116 oder per E-Mail (mmetzner@lrandh.thueringen.de) melden.

