Nordhausen. Auch dieses Jahr organieren die Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen und das Team vom Café Central wieder einen ganz besonderen Himmelfahrtstag. Der Ort ist für viele Südharzer legendär.

Der Männertag naht. Auch in diesem Jahr laden die Service-Gesellschaft des Landkreises Nordhausen und das Café Central (CC) an Himmelfahrt, 9. Mai, zum Feiern in die Obere Grasmühle ein, kündigt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes, an.. Ab 11 Uhr wartet das Nordhäuser Gastronomie-Team auf hungrige und durstige Gäste. Die Truppe vom CC steht für alle Wanderer, Radfahrer und Feiertagsausflügler am Grill und zapft kühle Getränke. DJ Michabeats legt auf und will für tanzbare Rhythmen sorgen.

Die Obergrasmühle sei gut über Wanderwege und auch mit dem Rad erreichbar, meint Piper. Das ehemalige Waldgasthaus liege idyllisch zwischen Steigerthal, Leimbach und Urbach, direkt am Waldrand und biete ein weitläufiges Außengelände mit viel Platz zum Picknicken, Spielen und Toben.

Wer keine Lust hat, wieder zurück nach Nordhausen zu laufen oder zu radeln, kann bequem in den Bus einsteigen: Um 14.58 Uhr startet der Linienbus an der Oberen Grasmühle – inklusive Fahrradanhänger. Der Bus fährt zurück über Leimbach, Himmelgarten bis zum Bahnhofsplatz in Nordhausen. Hier bietet sich noch ein Besuch des Bahnhofsfestes an, das am Himmelfahrtstag beginnt.

red