Nordhausen. Hinweise für Nutzer der Regionalbusse, Meldungen aus der Kommunalpolitik und anderes mehr aus dem Kreis Nordhausen sind hier zu finden:

Bushaltestelle bleibt verwaist

Wegen Bauarbeiten vom 6. Mai bis voraussichtlich Jahresende kann die Bushaltestelle Niedergebra/Bahnhof nicht angefahren werden. Wie die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mitteilten, betrifft dies die Regionalbuslinien 28, 281, 282 und 29. Fahrgäste sollten ersatzweise die Haltestelle Niedergebra/Wartehalle nutzen. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03631 / 629170.

Werner Tölle, der „Südharzer 2023“, erklärte den Kindern die Arbeitsweise einer historischen Mühle. © Kevin Seifert | KEVIN SEIFERT

Wandertag beim „Südharzer des Jahres“

Einen schönen Wandertag erlebten jüngst die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Spatzenhäuschen“ aus Urbach. In der Neuen Mühle von Conny und Werner Tölle, dem „Südharzer 2023“, bekamen die Kinder einen Einblick in die Technik einer längst vergangenen Zeit. Zurück zum Kindergarten ging es mit Traktor und Personenwagen der Agrarproduktion Urbach.

Matthias Jeschke, Roswitha Knopf, Linda Erbsmehl, Jana Kürbis, Ulrike Bergemann, Elisabeth Schulze, Daniel Rauh, Kristyn Herbst, Andreas Muhl, Claudia Wnendt, Steffen Peter und Kathleen Fink (von links) sind die Kandidaten der "Bürgerbewegung Runder Tisch" für den Gemeinderat Werther. © Roswitha Knopf | Roswitha Knopf

Starker „Runder Tisch“ in Werther

Für den Gemeinderat der Einheitsgemeinde Werther treten für die Bürgerbewegung „Runder Tisch“ zwölf Kandidaten an, darunter acht Frauen. Sie sind zwischen 26 und 65 Jahre alt, wohnen fast alle im Ortsteil Werther - nur eine lebt in Kleinwechsungen. Es sind Matthias Jeschke, Roswitha Knopf, Linda Erbsmehl, Jana Kürbis, Ulrike Bergemann, Elisabeth Schulze, Daniel Rauh, Kristyn Herbst, Andreas Muhl, Claudia Wnendt, Steffen Peter und Kathleen Fink.

Für den Ortsteilrat Werther kandidieren fünf Frauen und vier Männer auf der Liste der Bürgerbewegung, das Gros sind Politneulinge. Mit 26 Jahren der Jüngste unter ihnen ist Daniel Rauh, der auch das Amt des Ortsteilbürgermeisters anstrebt. Politik ist für den IT-Projektleiter kein Neuland: Er wirkt im Kinder- und Jugendparlament des Landkreises mit, ebenso im Wertherschen Jugendparlament. Mitglied ist Rauh zudem beim VfB Werther 1920 sowie im Wertherschen Karnevalsverein.

Gemeinderat Sollstedt tagt

Mehrere Straßenbauvorhaben soll der Gemeinderat Sollstedt in seiner nächsten Sitzung anschieben. Diese ist für kommenden Dienstag, dem 7. Mai, geplant. Beginn ist 19 Uhr im Ratszimmer der Gemeinde, Markt 2. Weitere Themen sind unter anderem der Bau einer Solaranlage auf dem Kindergarten sowie ein Lärmaktionsplan.

Gedenken am 8. Mai

Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos), Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) und die ehrenamtlichen Beigeordneten Michael Kramer (CDU) und Peter Uhley (Linke) werden daher am 8. Mai um 10 Uhr einen Kranz der Stadt Nordhausen am Gedenkstein auf dem Hauptfriedhof niederlegen. Das städtische Erinnern zum 8. Mai fand bislang auf dem Ehrenfriedhof statt, doch darf dieser zurzeit wegen Umbaumaßnahmen nicht betreten werden.

Selbsthilfegruppe „Die Busenfreundinnen“ bietet Krebskranken Hilfe an

Gynäkologische Krebserkrankungen sind Einschnitte in die Weiblichkeit. Es kann helfen, sich mit Menschen zu treffen, von denen man sich verstanden fühlt. Die Selbsthilfegruppe „Busenfreundinnen“ bietet diesen Austausch von Erfahrungen an. Wer nicht gleich in eine große Runde kommen möchte, kann sich gern ein Einzelgespräch für die ersten Informationen treffen. Interessierte können sich telefonisch an Janet Ließmann wenden, 036332 / 72611 oder 0173 / 56103354, oder an sowie Karina Wahl, 0160 / 91858367, E-Mail: karina.wahl@t-online.de

Diese Fische sind mumifiziert. © Schiller-Gymnasium | Johannes Eichhorn

Schüler erschaffen Mumien

Fünftklässler des Bleicheröder Schiller-Gymnasiums haben sich im Rahmen des Geschichtsunterrichts zum Thema Ägypten einer besonderen Aufgabe gestellt. So wie die Ägypter einst nicht nur die Pharaonen, sondern auch ihre Lieblingshaustiere für das Jenseits vorbereiteten, mumifizierten die Schüler Fische. Ein Schüler brachte eine selbst gefangene Forelle mit, zwei weitere wurden gekauft. Dann folgten wochenlanges Einsalzen, Trocknen und Wiegen der Tiere, bis sie kein Gewicht mehr verloren. Etwas getrickst wurde bei der Einbalsamierung: statt ölgetränkter Binden verwendeten die Fünftklässler Gips. Letztlich wurden die Fische in den Lieblingsfarben der Pharaonen – Gold und Blau - angemalt. Die Mumien sollen die Schüler nun bis zu unserem Abitur im Jahr 2031 als Glücksbringer begleiten.

red