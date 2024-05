Nordhausen. Mittlerweile sind Sie in der dritten Generation unterwegs. Nun kommen die Korth-Brothers wieder nach Nordhausen. Wann und wo es die Monstertrucks, Motorradstunts und qualmenden Räder zu sehen gibt.

Mit ihrer spektakulären Motor-Show gastieren die Korth-Brothers am 19. Mai um 14 Uhr sowie am 20. Mai um 11 Uhr auf dem Parkplatz von Poco-Möbel in Nordhausen. Die Stuntfahrer zeigen 90 Minuten Action, Speed und Nervenkitzel, vom Motorrad über eine atemberaubende Auto-Artistik-Show, bis hin zu Monstertrucks mit 1000 PS und qualmenden Rädern.

Mehr Themen aus dem Landkreis Nordhausen:

red