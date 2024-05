Nordhausen. Betrüger haben sich in Nordhausen am Telefon als Polizisten ausgegeben und so mehrere tausend Euro erbeutet.

Am Montag, dem 6. Mai, sollen Unbekannte eine Frau aus Nordhausen betrogen haben. Am Telefon gaben sie sich als Polizisten aus und behaupteten, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur eine Kautionszahlung eine Haftstrafe verhindern könnte.

Nach Polizeiangaben ging die Frau auf die Forderung ein und übergab am selben Tag mittags am Markt eine fünfstellige Summe an eine Abholerin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach der bislang unbekannten Täterin, die wie folgt beschrieben wird:

Alter: 20 bis 30 Jahre

Größe: 160 bis 165 cm groß

sehr schlanke Gestalt

blonde, glatte, nicht ganz schulterlange Haare

keine Piercings, keine Brille

Bekleidung: dunkelblaue Leggins, hellblaues Shirt mit Streifen, keine Jacke

Sprache: akzentfreies Deutsch ohne Dialekt.

Die Polizei fragt außerdem: Wer hat das Geschehen beobachtet? Konnte die beschriebene Frau beobachtet werden? Wohin flüchtete sie? Nutzte die Frau möglicherweise ein Fahrzeug? Sind noch weitere potenziell tatbeteiligte Personen erkannt worden? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

