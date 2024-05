Eine Überraschung erlebte der Inhaber eines Geschäftes im Kreis Nordhausen. Was passiert ist und was die Polizei aktuell zum Tathergang weiß.

Auf bislang unbekannte Weise beschädigten Täter in Ellrich die äußere Scheibe einer doppelt verglasten Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Austraße. Wie die Beamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilen, wurde die Sachbeschädigung am Donnerstagnachmittag festgestellt und angezeigt.

Wer dafür verantwortlich ist, soll nun laut Polizei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens geklärt werden.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Unser Top-Angebot: 12 Monate TA PLUS für 5,99 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Mehr Polizeimeldungen aus dem Kreis Nordhausen:

red