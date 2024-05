Nordhausen. Ein stimmungsvolles Konzert mit der Kultband Emma erlebten die Gäste am Freitagabend in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. Wir haben die Bilder vom Auftakt der Veranstaltung.

Sie sind wieder da, die Jungs um Matthias Hirschfeld alias Emma. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Am Freitagabend rockten sie die Nordhäuser Traditionsbrennerei. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Im historischen Innenhof ging es 19 Uhr los. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Und alle sind dabei: Sänger Matthias Hirschfeld und Ralf Kirchner an der Gitarre. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Heiko Meißner am Bass. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Norman Schulz am Schlagzeug. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Und Matthias Müller am Keyboard. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Ihre Mischung aus deutschen eigenen Liedern und vielen englischen Megasongs sorgte für Stimmung. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Bleicheröder Kultband „Emma“ beim Open-Air-Konzert in der Traditionsbrennerei in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise