Nordhausen. Am jüdischen Freidhof in Nordhausen kam es zu Vandalismus. Unbekannte besprühten die Toreinfahrt mit Farbe.

Unbekannte Personen beschädigten eine Torsäule an der Einfahrt des jüdischen Friedhofes am Ammerberg in Nordhausen mit Sprühfarbe. Wie die Polizei informierte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 2.30 Uhr.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

