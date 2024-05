Nordhausen. Wettkämpfe, Fahrzeuge, Rettungshunde und vieles andere mehr erwartet die Besucher. Wann die Feuerwehrfans aus dem Kreis Nordhausen voll auf ihre Kosten kommen.

Vor 31 Jahren wurde die Kreis-Jugendfeuerwehr Nordhausen gegründet. Unter dem Motto „30 + 1 Jahre“ findet am 25. Mai von 10 bis 16 Uhr auf dem Autodrom in Nordhausen ein Blaulicht-Aktionstag statt. Um 10 Uhr beginnt ein Wettkampf von Jugendmannschaften in verschiedenen Altersklassen und um 11 Uhr wird der neue Kreis-Jugendfeuerwehranhänger offiziell übergeben.

Im Anschluss tritt der Spielmannszug der Feuerwehr Walkenried auf und um 13.30 Uhr zeigt die Rettungshundestaffel Team-Dogs ihr Können. Außerdem können sich die Gäste Spezialfahrzeuge der Feuerwehr, vom DRK, dem THW und der Polizei sowie historische Feuerwehrfahrzeuge anschauen. Es gibt Kinderschminken und Spielgeräte für Groß und Klein. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Alle Infos unter www.kjf-nordhausen.org.

red